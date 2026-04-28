Une première bande-annonce pour la saison 4 de Ted Lasso
Le plus célèbre des entraîneurs est de retour. Sur X , le directeur d’Apple, Tim Cook, a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso . Le technicien de l’AFC Richmond reprend du service sur Apple TV+, à partir du 5 août prochain .
Une aventure qui permettra de retrouver Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) et plusieurs autres acteurs des saisons précédentes, mais aussi de nouveaux visages.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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