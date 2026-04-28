Une première bande-annonce pour la saison 4 de Ted Lasso

Une première bande-annonce pour la saison 4 de Ted Lasso

Le plus célèbre des entraîneurs est de retour. Sur X , le directeur d’Apple, Tim Cook, a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de Ted Lasso . Le technicien de l’AFC Richmond reprend du service sur Apple TV+, à partir du 5 août prochain .

Une aventure qui permettra de retrouver Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton) et plusieurs autres acteurs des saisons précédentes, mais aussi de nouveaux visages.…

TC pour SOFOOT.com