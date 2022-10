Une pomme par jour pour ne plus tomber malade ?

Chaque vendredi, retrouvez, sur Le Point.fr, la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris.

Une pomme par jour éloigne le médecin… Ce proverbe d'origine anglaise connu depuis le XIXe siècle est en fait né au XVIe siècle sous la forme : « Mange une pomme en te couchant et tu empêcheras le docteur de gagner son pain… » Bref, les Anglais affirment depuis longtemps que la pomme a le pouvoir extraordinaire de nous garder en bonne santé. Que faire de ces proverbes en pratique ?

La pomme – ou plutôt les pommes, car il y en a au moins mille variétés – est un fruit très riche sur le plan nutritionnel. C'est une source de vitamines et de minéraux. Elle apporte aussi des fibres et des polyphénols, connus pour leurs effets anticholestérol et antioxydants. Antioxydant, cela signifie que ça s'oppose aux effets des radicaux libres, dont l'excès est associé au vieillissement…

Poids, taille, fécondité… En 50 ans, les Français ont bien changé

Donc pas de doute, il y a, dans la pomme, des composés chimiques qui agissent favorablement sur l'organisme. Mais deux questions persistent. Premièrement, ce que je viens de décrire est vrai pour les fruits et légumes en général, alors pourquoi la pomme a-t-elle autant la cote ? Deuxièmement, j'ai parlé des effets bénéfiques de composés chimiques. Mais il faut préciser que ces effets sont

... Source LePoint.fr