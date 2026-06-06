Une petite Angleterre bat la seule nation invaincue du Mondial 2010
Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande
But : Kane (45 e +2) pour les Three Lions.
Sans Cole Palmer ni Phil Foden, la vie est-elle plus chiante ? Face à la Nouvelle-Zélande, une des sélections les moins bien équipées du Mondial, l’Angleterre n’a pas su faire mieux qu’une toute petite victoire (1-0). Avec onze changements réalisés entre la première et la deuxième mi-temps, Thomas Tuchel peut juste se consoler avec ceci : sa sélection retrouve le succès, trois jours après l’échec des Anglais contre le Japon.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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