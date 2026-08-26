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Une personne meurt du virus du Nil occidental aux Pays-Bas
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 13:50
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Une personne est décédée aux Pays-Bas après avoir contracté le virus du Nil occidental, a déclaré mercredi l'institut national de santé publique RIVM.

L'institut avait signalé la semaine dernière le premier cas d'infection par le virus dans le pays depuis 2020, et avait indiqué que le nombre de cas d'infection probable s'élevait désormais à trois.

On ignore pour l'instant si la personne décédée fait partie des cas précédemment signalés par les autorités. Le RIVM n'a fourni aucune autre information sur ce cas.

Le virus du Nil occidental, qui se transmet principalement à l’homme par les piqûres de moustiques, peut provoquer une réaction grave, voire mortelle, chez environ une personne sur 150 infectées, selon l’Organisation mondiale de la santé.

L’OMS a indiqué que les températures plus élevées offraient aux moustiques davantage de temps et d’espace pour propager le virus à travers l’Europe.

Le nombre de cas a augmenté en Grèce et en Italie cet été, et quatre personnes sont mortes de la fièvre du Nil occidental en Macédoine du Nord.

Le RIVM a précisé qu’il restait "très improbable" que des personnes soient infectées par le virus aux Pays-Bas.

(Rédigé par Bart Meijer; version française Etienne Breban, édité par Zhifan Liu)

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