Une pénurie de pommes menace les producteurs de compote français

En cette fin d'année 2020, les pommes sont une denrée rare en France, au grand dam des producteurs de compote. La production a en effet chuté de 18 % cette année, son deuxième plus bas historique de la décennie, comme l'indiquent nos confrères des Échos, jeudi 3 décembre 2020. En cause, une année marquée par une vague de froid et une canicule tardive, qui ont saccagé les récoltes.

Conséquence : le prix des pommes a bondi de 50 %, voire 60 % pour la célèbre Golden. Or cette variété est très prisée des producteurs de compote, précise le quotidien économique. Les grandes firmes du secteur, comme Andros et Materne, demandent donc à la grande distribution d'augmenter de un à deux centimes d'euros le prix des pots de compote afin d'amortir la hausse de celui du fruit. « Les distributeurs ne peuvent pas ne pas prendre en considération cette situation exceptionnelle, et mettre en péril les producteurs français et les partenariats développés avec les transformateurs pour un approvisionnement en pommes françaises », plaide Christian Divin, directeur général de la Fédération des industries d'aliments conservés (FIAC). Les négociations entre les différents acteurs viennent de commencer.

Une pomme sur cinq finit en compote

Les Échos rappelle qu'une pomme sur cinq cultivée en France sert à la fabrication de compote. Une bonne santé des producteurs de compote est donc

