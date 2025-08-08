Une pause dans la guerre en Ukraine pourrait être proche, estime Tusk

Une pause dans le conflit en Ukraine pourrait être proche, a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Donald Tusk après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il y a certains signes, et nous avons également l'intuition, que peut-être un gel du conflit - je ne veux pas dire la fin, mais un gel du conflit - est plus proche que lointain", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Il y a des espoirs à cet égard", a-t-il affirmé.

Le Kremlin a fait savoir jeudi qu'un accord avait été trouvé pour une rencontre la semaine prochaine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

Volodimir Zelensky est "très prudent, mais optimiste" et souhaite que la Pologne et d'autres pays européens jouent un rôle dans la planification d'un cessez-le-feu puis ensuite d'une paix, a ajouté Donald Tusk.

De son côté, le président ukrainien a déclaré sur le réseau social X avoir discuté avec Donald Tusk des "options diplomatiques disponibles et sont convenus de coordonner et de travailler ensemble pour nos intérêts européens communs".

Il dit également avoir informé le Premier ministre polonais de ses conversations avec Donald Trump et les dirigeants européens.

"L'Ukraine, la Pologne et les autres nations européennes ont besoin de bases solides pour leur sécurité et leur indépendance", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Une paix durable est essentielle pour tous, et je suis reconnaissant de votre volonté de contribuer à cette voie", a-t-il ajouté.

