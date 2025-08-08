 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une pause dans la guerre en Ukraine pourrait être proche, estime Tusk
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:26

Une pause dans le conflit en Ukraine pourrait être proche, a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Donald Tusk après s'être entretenu avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il y a certains signes, et nous avons également l'intuition, que peut-être un gel du conflit - je ne veux pas dire la fin, mais un gel du conflit - est plus proche que lointain", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Il y a des espoirs à cet égard", a-t-il affirmé.

Le Kremlin a fait savoir jeudi qu'un accord avait été trouvé pour une rencontre la semaine prochaine entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

Volodimir Zelensky est "très prudent, mais optimiste" et souhaite que la Pologne et d'autres pays européens jouent un rôle dans la planification d'un cessez-le-feu puis ensuite d'une paix, a ajouté Donald Tusk.

De son côté, le président ukrainien a déclaré sur le réseau social X avoir discuté avec Donald Tusk des "options diplomatiques disponibles et sont convenus de coordonner et de travailler ensemble pour nos intérêts européens communs".

Il dit également avoir informé le Premier ministre polonais de ses conversations avec Donald Trump et les dirigeants européens.

"L'Ukraine, la Pologne et les autres nations européennes ont besoin de bases solides pour leur sécurité et leur indépendance", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Une paix durable est essentielle pour tous, et je suis reconnaissant de votre volonté de contribuer à cette voie", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Yuliia Dysa ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank