 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 21:21

Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella

Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella

Exceptionnel. Foirer une panenka puis voir son équipe être éliminée aux tirs aux buts par… une panenka. Voilà le joli sort des Minots marseillais, sortis de la coupe Gambardella par Nice (1-1, 5-3 aux TAB). Les jeunes olympiens avait ouvert le score, mais leur dernier tireur a raté son tir au but du pied gauche, envoyant aucune puissance dans son geste. Marseille avait remporté le trophée en 2024.

L'OGC Nice vient de se qualifier contre l'OM en Gambardella après une séquence folle lors des tirs au but ! Youst, le gardien niçois s'est arraché pour stopper une panenka ratée du marseillais Ali, avant que Mandza qualifie Nice sur une ... panenka ! pic.twitter.com/vLIMTzxdnw…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille
    Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille
    information fournie par So Foot 11.01.2026 23:11 

    Le LOSC et l'OL ont livré une belle bataille à Pierre-Mauroy, mais c'est le crack brésilien, pour son premier match sous son nouveau maillot, qui a eu le dernier mot (1-2). Lille 1-2 Lyon Buts : Ngoy (28 e ) pour le LOSC // A. Moreira (1 re ) & Endrick (42

  • La joie de Raphinha, auteur d'un doublé pour Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne le 11 janvier 2026 à Jeddah ( AFP / Fadel SENNA )
    Supercoupe d'Espagne: le Barça conserve son titre dans la souffrance, Xabi Alonso en péril
    information fournie par AFP 11.01.2026 23:00 

    Malgré le retour de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a conservé son titre en Supercoupe d'Espagne dimanche en Arabie saoudite au terme d'une finale haletante face au Real Madrid (3-2), dont l'entraîneur Xabi Alonso se retrouve plus que jamais menacé. Cette défaite ... Lire la suite

  • Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat
    Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat
    information fournie par So Foot 11.01.2026 22:54 

    Encore un sombre jeudi en prévision à Nice ? En situation d’arrêt de travail depuis fin novembre et un calvaire vécu au retour de Lorient, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait appel à la commission juridique de la LFP. Selon L’Équipe , l’instance devrait se prononcer ... Lire la suite

  • Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
    Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
    information fournie par So Foot 11.01.2026 22:45 

    Inter 2-2 Naples Buts : Dimarco (9 e ) et Çalhanoğlu (SP, 73 e ) pour l’Inter // McTominay (26 e et 81 e ) pour le Napoli Expulsion : Conte (71 e ) côté milanais … UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank