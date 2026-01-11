Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella

Une panenka foirée, une réussie : l'élimination loufoque de l'OM en Gambardella

Exceptionnel. Foirer une panenka puis voir son équipe être éliminée aux tirs aux buts par… une panenka. Voilà le joli sort des Minots marseillais, sortis de la coupe Gambardella par Nice (1-1, 5-3 aux TAB). Les jeunes olympiens avait ouvert le score, mais leur dernier tireur a raté son tir au but du pied gauche, envoyant aucune puissance dans son geste. Marseille avait remporté le trophée en 2024.

L'OGC Nice vient de se qualifier contre l'OM en Gambardella après une séquence folle lors des tirs au but ! Youst, le gardien niçois s'est arraché pour stopper une panenka ratée du marseillais Ali, avant que Mandza qualifie Nice sur une ... panenka ! pic.twitter.com/vLIMTzxdnw…

UL pour SOFOOT.com