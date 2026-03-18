Une nouvelle rassurante pour Chelsea après la claque contre le PSG
Du chewing-gum à la place des tendons. Les bonnes nouvelles ne fusent pas du côté de Chelsea après l’élimination humiliante face au PSG, mais celles de Trevoh Chalobah peuvent redonner le sourire aux Blues . Sorti sur blessure à la 86 e minute après un contact avec Achraf Hakimi, le défenseur avait quitté Stamford Bridge sur civière.
Plus de peur que de mal
Sur ses réseaux sociaux, l’international anglais a publié une photo frissonnante de sa cheville au moment de l’impact avec le Marocain. Après les premiers examens médicaux, le défenseur annonce que sa cheville a évité le pire : « Dieu, tout ce que je peux dire, c’est merci. Ma cheville devrait être cassée », écrit-il dans sa story Instagram.…
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