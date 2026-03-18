Football, Barcola absent plusieurs semaines pour une entorse de la cheville

UEFA Champions League - Huitième de finale - Match retour - Chelsea - Paris St Germain
L'ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola sera absent des terrains au cours des "prochaines semaines" en raison d'une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite survenue mardi lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions à Chelsea (3-0, 8-2 au cumulé), a annoncé mercredi le club parisien.
L'international français de 23 ans a été remplacé à l'heure de jeu mardi sur la pelouse de Stamford Bridge après avoir marqué, en première période, le deuxième but parisien de la soirée.
Bradley Barcola était l'un des rares joueurs du PSG à n'avoir pas encore subi de longue blessure cette saison.
L'ancien Lyonnais devrait très probablement manquer les deux rencontres amicales de l'équipe de France, aux États-Unis, face à la Colombie et au Brésil, à la fin du mois. Le sélectionneur Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi.
Le quart de finale de C1 du PSG est prévu le 7 ou 8 avril pour le match aller et une semaine plus tard pour le retour.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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