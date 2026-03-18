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Football, Barcola absent plusieurs semaines pour une entorse de la cheville
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 18:59

UEFA Champions League - Huitième de finale - Match retour - Chelsea - Paris St Germain

UEFA Champions League - Huitième de finale - Match retour - Chelsea - Paris St Germain

L'ailier ‌du Paris Saint-Germain Bradley Barcola sera absent ​des terrains au cours des "prochaines semaines" en raison d'une entorse ligamentaire sévère de la ​cheville droite survenue mardi lors du huitième de ​finale retour de la ⁠Ligue des champions à Chelsea (3-0, 8-2 ‌au cumulé), a annoncé mercredi le club parisien.

L'international français de 23 ans ​a été ‌remplacé à l'heure de jeu ⁠mardi sur la pelouse de Stamford Bridge après avoir marqué, en première période, le ⁠deuxième but ‌parisien de la soirée.

Bradley Barcola était ⁠l'un des rares joueurs du PSG ‌à n'avoir pas encore subi ⁠de longue blessure cette saison.

L'ancien Lyonnais ⁠devrait très ‌probablement manquer les deux rencontres amicales de ​l'équipe de France, ‌aux États-Unis, face à la Colombie et au Brésil, à ​la fin du mois. Le sélectionneur Didier Deschamps annoncera sa liste ⁠jeudi.

Le quart de finale de C1 du PSG est prévu le 7 ou 8 avril pour le match aller et une semaine plus tard pour le retour.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)

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