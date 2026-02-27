« Une minimisation de ce que représente un viol » : une banderole pour Hakimi qui pose problème
La banderole déployée en soutien à Achraf Hakimi au Parc des Princes renvoie le monde du foot (et la société en général) à ses difficultés dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La libération de la parole provoquée par #MeToo en 2017 a fait avancer les choses, mais le combat reste difficile à mener.
« Achraf total soutien », pouvait-on lire sur la banderole déployée par les supporters parisiens ce mercredi soir dans le Virage Auteuil, en marge du barrage retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Un soutien franc alors que Achraf Hakimi, toujours présumé innocent, a été renvoyé devant la Cour d’assises pour viol ce mardi pour des faits remontant à la nuit du 23 au 24 février 2023. Qu’est-ce que cela raconte du foot, de la société et du très difficile combat contre les violences faites aux femmes ?
Il n’y a aucun autre crime que le viol qui bénéficie de cette complaisance généralisée de la société.…
Tous propos recueillis par LB.
Par Léna Bernard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
