« Une minimisation de ce que représente un viol » : une banderole pour Hakimi qui pose problème

La banderole déployée en soutien à Achraf Hakimi au Parc des Princes renvoie le monde du foot (et la société en général) à ses difficultés dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La libération de la parole provoquée par #MeToo en 2017 a fait avancer les choses, mais le combat reste difficile à mener.

« Achraf total soutien », pouvait-on lire sur la banderole déployée par les supporters parisiens ce mercredi soir dans le Virage Auteuil, en marge du barrage retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Un soutien franc alors que Achraf Hakimi, toujours présumé innocent, a été renvoyé devant la Cour d’assises pour viol ce mardi pour des faits remontant à la nuit du 23 au 24 février 2023. Qu’est-ce que cela raconte du foot, de la société et du très difficile combat contre les violences faites aux femmes ?

Il n’y a aucun autre crime que le viol qui bénéficie de cette complaisance généralisée de la société.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com