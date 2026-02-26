 Aller au contenu principal
Grégoire Coudert, nouvelle vague
Il n’était pas le préféré d’Éric Roy en début de saison, mais les clowneries de Radoslaw Majecki ont projeté Grégoire Coudert au premier plan. Le gardien de 26 ans, décisif contre l'OM la semaine dernière, a eu raison de prendre son temps. Et de préférer le foot au rugby.

Grégoire Coudert pouvait avoir le sourire aux lèvres, vendredi dernier, quand il a débarqué dans l’étroite zone mixte du stade Francis-Le Blé. « J’avais étudié sa façon de tirer » , lâchait-il devant les micros pour revenir sur son face-à-face gagné contre Mason Greenwood sur penalty dans le dernier quart d’heure d’un match qui aurait alors pu tourner du mauvais côté pour les Brestois. En plus de cette prouesse, l’Anglais étant plutôt habile dans l’exercice, le portier finistérien avait empêché l’Olympique de Marseille de revenir à flots à plusieurs reprises (2-0).

Il semble (enfin) tenir son match référence chez les professionnels, ce qui ne déplaît pas à Éric Roy. « J’attendais aussi une performance référence pour Greg Coudert, et ce soir il a répondu présent, se réjouissait l’entraîneur de Brest en conférence de presse d’après-match. Je suis très content pour lui, car il travaille dur. Et nous avons besoin d’un gardien en pleine confiance. » Voilà qui tombe bien, car le type est plutôt serein, même quand ça tangue.…

Propos de Fabien Campioni recueillis par SW

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

