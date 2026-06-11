Une mère poursuit OpenAI en justice, affirmant que ChatGPT a incité sa fille au suicide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une plainte judiciaire affirme que ChatGPT a isolé une Canadienne avant son suicide

* OpenAI fait face à 18 autres poursuites similaires devant les tribunaux de l'État de Californie

* Le procès vise à obtenir des dommages-intérêts et une ordonnance enjoignant à OpenAI de mettre en place des mesures de sécurité

par Diana Novak Jones

Une mère canadienne a poursuivi OpenAI et son directeur général Sam Altman devant un tribunal américain jeudi, alléguant que ChatGPT avait encouragé sa fille à se suicider. Il s'agit de la dernière action en justice en date accusant l'entreprise de ne pas avoir géré les conversations dangereuses entre les utilisateurs et le chatbot de l'entreprise.

Kristie Carrier a déclaré dans une plainte déposée devant le tribunal de l'État de San Francisco que sa fille Alice avait fait part à ChatGPT de ses idées suicidaires plus d'une douzaine de fois jusqu'à sa mort, mais que les systèmes de sécurité d'OpenAI n'avaient jamais signalé ces conversations pour qu'elles soient examinées par un humain ni mis fin à celles-ci.

Au contraire, selon la plainte, le chatbot a critiqué le partenaire d'Alice et les lignes d'écoute d'urgence, a validé ses pensées suicidaires et l'a encouragée à continuer de lui parler, ce qui a conduit à son suicide l'année dernière, à l'âge de 24 ans.

« ChatGPT s’est présenté comme un confident, un meilleur ami, parfois même un thérapeute, alors qu’il n’était pas capable d’interagir de cette manière avec mon enfant de manière sûre et responsable », a déclaré Mme Carrier dans un communiqué.

Un porte-parole d’OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces allégations. Le procès, qui accuse OpenAI de négligence dans la conception de ChatGPT et de ne pas avoir averti les utilisateurs des dangers du produit, réclame des dommages-intérêts et une ordonnance du tribunal exigeant qu’OpenAI mette automatiquement fin aux conversations sur l’automutilation et affiche des avertissements sur sa plateforme.

OpenAI fait déjà l'objet de 18 poursuites similaires intentées par les familles de personnes ayant commis ou tenté de se suicider dans le cadre d'une procédure coordonnée devant un tribunal de l'État de Californie, selon les avocats de Kristie Carrier.

PROBLÈMES DE DÉPANNAGE

Alice Carrier travaillait comme développeuse web à Montréal lorsqu'elle a commencé à utiliser ChatGPT en 2023 pour résoudre des problèmes liés à des ordinateurs et des consoles de jeux, selon la plainte.

L'année suivante, sa relation avec la plateforme a changé: Alice s'est tournée vers ChatGPT pour lui poser des questions sur la manière de gérer ses pensées suicidaires, ainsi que sur les méthodes de suicide.

La plateforme a d'abord conseillé à Alice de demander de l'aide à une ligne d'écoute ou aux services d'urgence. Mais lorsque OpenAI a mis à jour ChatGPT pour rendre ses réponses plus humaines, ses interactions avec la plateforme se sont intensifiées: Alice a partagé davantage d'informations personnelles et ChatGPT lui a répondu d'une manière qui imitait celle d'un ami ou d'un thérapeute, selon la plainte.

Les réponses de ChatGPT critiquaient le partenaire d’Alice, affirmaient que ses sentiments étaient légitimes et l’encourageaient à continuer à discuter. Lorsque Alice a déclaré qu’elle avait des pensées suicidaires et qu’elle avait tenté de se suicider, ChatGPT lui a de nouveau suggéré de contacter une ligne d’écoute, selon la plainte.

Alice a déclaré que les lignes d'écoute n'étaient d'aucune aide, et ChatGPT a fait écho à ces déclarations, selon le dossier.

“Peut-être que c'est simplement la fin,” a déclaré ChatGPT à Alice, selon la plainte.

RESSOURCES DANS LE MONDE RÉEL

OpenAI a déclaré qu’il formait ses modèles pour orienter les personnes exprimant l’intention de s’automutiler vers des sources d’aide et des ressources concrètes.

Ses modèles sont également formés pour refuser les demandes susceptibles de “favoriser de manière significative la violence” et pour alerter les forces de l'ordre lorsque les conversations suggèrent “un risque imminent et crédible de préjudice envers autrui”, des experts en santé mentale aidant à évaluer les cas limites, selon les articles du blog d'OpenAI. L'entreprise fait également l'objet de poursuites judiciaires l'accusant d'avoir aidé des auteurs de fusillades dans des écoles et de ne pas avoir signalé ces conversations aux forces de l'ordre. La Floride est devenue le premier État américain à poursuivre OpenAI au début du mois, accusant l'entreprise de nuire aux enfants en fournissant des informations aux auteurs de fusillades dans les écoles, en proposant des conseils sur l'automutilation et en rendant les jeunes utilisateurs dépendants.