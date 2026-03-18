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Kane et Salah rejoignent ensemble un cercle prestigieux
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 23:33

Kane et Salah rejoignent ensemble un cercle prestigieux

Kane et Salah rejoignent ensemble un cercle prestigieux

Club 50-Plus, site de rencontres ou d’amitiés. En Ligue des champions, il y a le club des centenaires, occupé par Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski, et il y a le club des quinquas. Karim Benzema, 90 pions, Raúl González, 71 buts, Kylian Mbappé, 68, mais aussi Erling Haaland (57), Thomas Müller (57), Ruud van Nistelrooy (56) et Thierry Henry (50) l’occupent.

Deux petits nouveaux ont intégré la team ce soir, après leurs victoires contre l’Alatanta et Galatasaray. Buteur en fin de match contre les Turcs, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a désormais marqué 50 fois en Ligue des champions . C’est autant que Harry Kane, auteur d’un doublé contre Bergame . Avec 48 réalisations, Zlatan Ibrahimović n’entrera jamais dans ce cercle.…

UL pour SOFOOT.com

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