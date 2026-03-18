Des grands absents et des petits nouveaux dans la dernière liste de l’Algérie

Des grands absents et des petits nouveaux dans la dernière liste de l’Algérie

Vladimir Petkovic injecte du sang neuf chez les Fennecs. Un peu plus de deux mois après une CAN conclue par une claque en quart de finale, l’Algérie est de retour aux affaires . Avant d’affronter le Guatemala (27 mars) et l’Uruguay (31 mars), le sélectionneur suisse a annoncé une liste de 27 joueurs . De quoi réaliser une sacrée revue d’effectif.

Zidane bien présent, Abdelli absent

Tout récent Fennec, Luca Zidane est bien là , dans une liste qui compte quatre gardiens. Blessé à la CAN et parmi les absents de la sélection, Amine Gouri retrouve le chemin des Verts. Une autre tête bien connue du championnat de France fait son apparition pour la première fois, l’ancien titi parisien Adil Aouchiche, désormais à Schalke 04. Il fêtera sa première convocation aux côtés de cinq autres rookies .…

JF pour SOFOOT.com