Une marche orangiste autorisée en Irlande du Nord

par Amanda Ferguson

La Haute Cour d'Irlande du Nord a autorisé tôt dimanche une marche protestant à traverser un quartier catholique, annulant ainsi une interdiction provisoire décidée la veille.

Le tribunal a rejeté une nouvelle requête visant à empêcher l'Ordre Orange de traverser un quartier catholique de Portadown, après que la Cour d'appel eut annulé une injonction provisoire accordée samedi aux habitants qui s'opposaient au défilé.

Les habitants du quartier de Garvaghy Road avaient contesté la décision rendue vendredi par la Commission des défilés d'Irlande du Nord, qui autorisait les Orangistes à défiler dans leur rue, une enclave catholique au sein d'une ville majoritairement protestante, mettant ainsi fin à une interdiction de près de 30 ans.

La Première ministre d'Irlande du Nord, Michelle O'Neill, et la présidente du parti nationaliste irlandais Sinn Féin, Mary Lou McDonald, se trouvaient dans la foule s'est rassemblée tôt dimanche matin à Garvaghy Road pour protester contre la décision de la Cour.

"Même si les forces du mal veulent nous empêcher de créer une nouvelle Irlande unifiée, elles échoueront", a dit Mary Lou McDonald à la foule.

Carla Lockhart, députée du Parti unioniste démocratique, a déclaré aux journalistes devant le tribunal qu'il appartenait au Sinn Féin et aux autres responsables politiques nationalistes de respecter l'Etat de droit et de permettre au défilé de passer.

Ce trajet avait été interdit en 1998, année où l'accord de paix du Vendredi Saint, qui a mis fin à trois décennies de violences politiques et communautaires en Irlande du Nord, a été conclu.

La décision rendue vendredi par la Commission des défilés stipulait que seulement 35 personnes, un nombre inférieur à la normale, pourrait prendre part au défilé, et que celui-ci devait débuter à 08h00 (07h00 GMT) et s'achever à 09h30.

(Amanda Ferguson, rédigé par Graham Fahy et Padraic Halpin; version française Camille Raynaud)