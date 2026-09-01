Une majorité d'Américains s'oppose à la décision de Trump de changer le nom du lac Ontario-sondage

Une majorité d'Américains s’oppose à la décision du président Donald Trump de changer le nom du lac Ontario, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, en "lac Amérique", a révélé mardi un sondage Reuters/Ipsos.

Selon cette même étude, une majorité d’Américains s’oppose aussi aux mesures prises la semaine dernière par Donald Trump visant à augmenter les droits de douane sur les produits canadiens importés.

Ce sondage, mené pendant trois jours et qui s'est achevé dimanche, montre que les Américains voient d'un mauvais œil le conflit avec le Canada, intensifié depuis l'échec des négociations commerciales entre les deux pays.

Seuls 14% des Américains interrogés dans le cadre du sondage se sont déclarés favorables à un changement de nom du lac Ontario, nommé ainsi depuis plus de 400 ans.

Seuls 20% des personnes interrogées se sont déclarées favorables à une hausse des droits de douane sur les produits canadiens, contre 57% qui s’y opposant.

Les ménages américains subissent déjà une pression financière due à la flambée des prix de l’essence depuis que Donald Trump a lancé son offensive contre l’Iran en février.

Les électeurs américains considèrent le coût de la vie comme la principale question qui déterminera leur vote lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Le décret du président américain visant à renommer le lac Ontario est survenu après l'échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa et dans la foulée des représailles annoncées par le gouvernement canadien aux surtaxes douanières américaines entrées en vigueur pour 20 milliards de dollars d'importations canadiennes.

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de faire du Canada le 51e Etat américain, une hypothèse rejetée et décrite comme ridicule par les dirigeants canadiens.

Le sondage Reuters/Ipsos a été réalisé en ligne à l’échelle nationale et a recueilli les réponses de 1.023 adultes américains et présente une marge d’erreur de 4 points de pourcentage.

(Jason Lange ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)