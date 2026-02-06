 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une magistrate, dont le conjoint travaille dans les crypto, séquestrée avec sa mère
information fournie par AFP 06/02/2026 à 16:00

Vue du garage où deux femmes dont une magistrate ont été séquestrées, à Bourg-lès-Valence (Drôme) le 6 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Vue du garage où deux femmes dont une magistrate ont été séquestrées, à Bourg-lès-Valence (Drôme) le 6 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Une magistrate grenobloise et sa mère ont été retrouvées ligotées vendredi matin dans un garage de la Drôme, une trentaine d'heures après un enlèvement qui pourrait être lié au travail de son conjoint dans les cryptomonnaies.

La magistrate, 35 ans, hébergeait sa mère de 66 ans à son domicile de Saint-Martin-le-Vinoux, près de Grenoble, quand elles ont été enlevées dans la nuit de mercredi à jeudi, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête, confirmant des informations du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

"A priori, ça n'a pas de lien avec sa qualité de magistrate, mais plus avec celle de son concubin dans les cryptomonnaies", selon cette source. "Lui était absent et n'a donc pas été séquestré."

"J'ai le souvenir d'avoir entendu un petit éclat de voix dans la nuit", a confié à l'AFP un voisin du couple, Alain Waché. Le matin, en partant au travail, il a vu des policiers devant leur maison. "D'abord j'ai pensé qu'il y avait peut-être eu un meurtre, et après je me suis dit qu'il n'y avait pas d'ambulance..."

Vendredi, peu après 08H00, les deux femmes ont été découvertes légèrement blessées à une centaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement, dans un garage au pied d'un immeuble de Bourg-lès-Valence.

"Un voisin a ouvert le box parce qu'il les a entendues taper du pied et les a trouvées ligotées", a précisé une autre source.

Ce grand père qui allait conduire sa petite-fille à l'école a raconté à l'AFP avoir entendu un gros bruit: "elles tapaient, elles criaient, j'ai ouvert la porte et les femmes sont sorties dehors". "Je suis content de les avoir fait sortir vivantes !", a-t-il ajouté, sous couvert d'anonymat.

- "Sous le choc" -

Des scellés apposés par la police sur le garage où ont été séquestrées deux femmes, à Bourg-lès-Valence (Drôme) le 6 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Des scellés apposés par la police sur le garage où ont été séquestrées deux femmes, à Bourg-lès-Valence (Drôme) le 6 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

La mère et la fille se sont réfugiées dans un laboratoire d'analyse médicale située à proximité et ont été prises en charge par les secours. Elles souffrent d'hématomes et ont été conduites à l'hôpital. "Il n'y a pas de lésion grave a priori", a précisé l'une des sources proches du dossier.

Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade.

L'enquête est supervisée par la juridiction interrégionale spécialisée contre la criminalité organisée (Jirs) de Lyon. Le parquet de Lyon tiendra une conférence de presse à 16H30 vendredi mais refuse de donner des détails en attendant.

"On est un peu sous le choc", a commenté Marlène Mourier, maire LR de Bourg-lès-Valence, une commune de près de 20.000 habitants limitrophe de Valence. "Si c'est bien sur fond de cryptomonnaies", cela confirme que ces situations "touchent n'importe quelle ville", a-t-elle ajouté.

Fin août, un ressortissant suisse avait déjà été libéré près de la gare de Valence, dans un raid mené par le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, quatre jours après son enlèvement. Sept suspects, dont un mineur de 17 ans, ont ensuite été mis en examen et écroués.

Les enlèvements, parfois spectaculaires, contre demande de rançon ou vol de cryptomonnaies se sont multipliées en 2025, parallèlement à la popularité de ces actifs.

En janvier, un homme de 74 ans avait encore été enlevé à Voiron, en Isère, pour une demande de rançon en cryptomonnaie à son fils. Il avait été libéré et trois personnes, soupçonnées d'avoir participé à la séquestration, ont été mises en examen.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sarah Knafo à son meeting de lancement de campagne, le 12 janvier 2026 dans les Salons Hoche à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    A Paris, la campagne dynamique et polissée de Sarah Knafo pour l'Hôtel de ville
    information fournie par AFP 06.02.2026 16:17 

    Un mois après l'annonce hyper médiatisée de sa candidature à la mairie de Paris, l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo a réussi à imposer sa présence dans la campagne avec des sondages qui montent en lissant l'image du parti d'Eric Zemmour. Selon un sondage ... Lire la suite

  • Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Avant-premières
    JO 2026-Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent vendredi, la France vise le top 5
    information fournie par Reuters 06.02.2026 16:09 

    La cérémonie d'ouverture depuis le stade San Siro de Milan et en simultané sur trois sites de compétition va officiellement lancer vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina où la France, forte d'une délégation record, visera un ‍top cinq au tableau ... Lire la suite

  • Macron reçoit le roi de Bahreïn
    Macron reçoit le roi de Bahreïn
    information fournie par AFP Video 06.02.2026 16:03 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Sa Majesté Hamad ben Issa al-Khalifa, roi de Bahreïn, pour la signature d'un accord de coopération en matière de défense entre les deux pays.

  • Après la chute d'Andrew, les finances des Windsor en question
    Après la chute d'Andrew, les finances des Windsor en question
    information fournie par AFP Video 06.02.2026 16:02 

    Norman Baker, auteur d'une nouvelle enquête, dénonce "une hausse obscène" des finances royales malgré la crise du coût de la vie au Royaume-Uni. La chute de l'ex-prince Andrew braque les projecteurs sur les Windsor et leurs finances.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank