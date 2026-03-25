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On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 17:54

On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge

On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge

Ce vendredi 20 mars, et comme chaque année depuis la fin du XIXe siècle, les équipes universitaires d’Oxford et de Cambridge laissaient éclater leur rivalité sur le rectangle vert. Un match ancestral, pourtant largement éclipsé par ses équivalents plus fameux en aviron et en rugby. Plongée dans un monde où le foot n’a pour une fois pas tous les honneurs.

Le Mumford Pitch est un stade au charme discret. Pour l’atteindre depuis le centre-ville de Cambridge, il faut bien compter une vingtaine de minutes de marche, le temps de sillonner entre les étudiants pressés et les groupes de touristes qui écoutent leur guide d’une oreille distraite, trop occupés à admirer la chapelle gothique du King’s College. Une fois à l’écart de ces rues pavées qu’on dit chargées d’histoire, empruntez un étroit chemin de terre. Tout au bout de cette route bucolique, vous voilà enfin devant la petite enceinte, partagée par les équipes de foot et de rugby de l’université depuis 1895.

Le stade a beau avoir été rénové cet automne, il sent bon le foot d’un autre temps. D’un côté du terrain, une unique tribune latérale, où quelques centaines de personnes peuvent s’asseoir sur des bancs en bois. En face, une sorte de pavillon blanc un poil désuet accueille joueurs et officiels. Au loin, on aperçoit une tour aux airs industriels, qui s’avère être la bibliothèque centrale de l’université. Postées à l’entrée, des buvettes distribuent leurs premières barquettes de frites. Un peu comme à l’opéra, trois étudiantes proposent à la vente le programme officiel de la journée. Avant même de le feuilleter, la couverture donne le ton. Coup d’envoi du match féminin, 16h. Pour les hommes, ce sera 19h. Et dans les coins supérieurs de la page, les blasons des deux universités en majesté.…

Photos : CMF et Lili Mohammady--Foëx.

Par Cyrus Mohammady--Foëx, à Cambridge pour SOFOOT.com

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