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Une journaliste américaine enlevée à Bagdad, disent des sources policières
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 21:13

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

Une journaliste américaine a été enlevée mardi à Bagdad par des inconnus, a-t-on appris de deux sources policières locales, ajoutant que des opérations de recherche ont été lancées dans la capitale irakienne.

Ces sources ont déclaré par la suite que la journaliste enlevée était Shelly Kittleson. D'après le site d'information régional AL-Monitor, Shelly Kittleson est une journaliste indépendante basée à Rome qui a couvert plusieurs conflits au Moyen-Orient et contribue à des articles du site.

Le ministère irakien de l'Intérieur a confirmé l'enlèvement d'une journaliste étrangère, sans préciser la nationalité ou l'identité de celle-ci. Il a déclaré qu'un suspect avait été arrêté et que des efforts étaient en cours pour libérer l'otage.

Un représentant du département d'Etat américain a déclaré que les Etats-Unis se tenaient informés de la situation, refusant de donner des informations supplémentaires pour des raisons, notamment, de confidentialité.

Selon les sources policières, les forces de l'ordre traquent un véhicule dans lequel la journaliste a été mise de force par quatre hommes en civil. Le véhicule a été vu se dirigeant vers l'est de Bagdad, ont ajouté ces sources.

(Jaidaa Taha, Menna Alaa El-Din, Ahmed Rasheed et Simon Lewis; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)

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