Le taux de chômage repart à la hausse au Royaume-Uni

Le taux de chômage au Royaume-Uni est reparti légèrement à la hausse au cours des trois mois achevés fin mars, montant à 5%, signe des pressions qui s'accumulent sur l'économie britannique avec la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Cette hausse a surpris les économistes, qui s'attendaient à une stagnation, selon le consensus de l'agence Bloomberg.

Le taux de chômage au Royaume-Uni avait connu un recul au cours des trois mois achevés fin février, à 4,9%, qui avait également surpris les analystes.

"Les derniers chiffres indiquent que le marché du travail reste atone, avec un nombre de postes vacants au plus bas depuis cinq ans et un taux de chômage plus élevé qu'il y a un an", résume mardi Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l'Office national des statistiques (ONS).

L'économie britannique a fait preuve d'une résistance inattendue en début d'année face à la guerre au Moyen-Orient - avec notamment une croissance plus robuste que prévu.

Le Fonds monétaire international (FMI) a d'ailleurs légèrement révisé en hausse lundi sa prévision de croissance du Royaume-Uni pour cette année, à 1%, pour "refléter le fort élan" de l'économie avant la guerre au Moyen-Orient.

Mais il a souligné que ce chiffre représentait toujours un ralentissement par rapport à l'année précédente et prévenu que le conflit pesait "sur les perspectives à court terme", avec une hausse des prix de l'énergie qui alimente l'inflation.

La ministre des Finances Rachel Reeves devrait présenter jeudi des mesures de soutien au pouvoir d'achat pour aider les Britanniques face aux hausses de prix - les Britanniques s'attendent notamment au gel d'une taxe sur le carburant.

La hausse du chômage "constitue le signal d'alarme le plus clair à ce jour que les pressions vont s'accentuer dans l'ensemble de l'économie", selon Joe Nellis, économiste chez MHA. "Ce qui est particulièrement alarmant, c'est la hausse du chômage des jeunes, qui continue de frôler les 16%."

En outre, "la détérioration du contexte international s'ajoute aux tensions provoquées par la politique intérieure", poursuit l'analyste, alors que le Premier ministre travailliste est très affaibli après une récente défaite lors d'élections locales et qu'une course à sa succession se prépare.