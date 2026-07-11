Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap

Une joueuse de l'équipe de France se lance dans le rap

Theodora a de la concurrence. Latérale gauche de l’équipe de France, Estelle Cascarino se lance dans le rap ! Son premier single Vocation sortira à 20 h ce samedi soir sur toutes les plateformes de streaming musical. La joueuse de West Ham a déjà posté la bande-annonce de son clip, tourné sur la Côte d’Azur, sur ses réseaux sociaux. Sa coéquipière Grace Geyoro a notamment commenté cette publication.

« L’embrasser c’est ma tentation, jouer c’est ma vocation »

Ce premier extrait a permis de découvrir les paroles de sa première chanson. Pêle-mêle : « Sur le terrain, je joue comme Mbappé , je dois faire ma moula, l’embrasser c’est ma tentation, jouer c’est ma vocation, de ton coeur, je connais chaque centimètre. » Ces lyrics assez classiques qui ne devraient pas défrayer la chronique.…

MBC pour SOFOOT.com