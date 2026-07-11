Malgré les possibles orages, l'Angleterre-Norvège se jouera à l'heure

Youpi, on va pas se coucher super tard. Ces dernières heures, la presse anglaise indiquait que la FIFA comptait décaler l’horaire du quart de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège. La raison : la possible présence d’orages au-dessus du Hard Rock Stadium de Miami à l’heure du coup d’envoi, 23 h ce samedi.

Un risque d’interruption

D’après les informations de Rmc Sports, les organisateurs ont finalement affirmé que le match se déroulera bien à l’horaire prévu. Néanmoins, si un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour du stade, la rencontre entre la bande d’Erling Haaland et celle d’Harry Kane pourrait être interrompu comme lors de France-Irak. Il faudra ensuite attendre que la foudre ne frappe plus pendant au moins 30 minutes pour que le match puisse reprendre ses droits.…

MBC pour SOFOOT.com