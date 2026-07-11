Harry Kane a joué au golf avec Trump

Harry Kane a trumpé son monde. À la veille d’Angleterre-Norvège, l’Anglais a affirmé avoir joué au golf avec Donald Trump. Alors qu’il se trouvait à Palm Beach il y a dix huit-mois, dans l’aire métropolitaine de Miami, ville où les Rosbeefs se frotteront aux Vikings en quart de finale de Coupe du monde ce samedi soir à 23 h, l’attaquant des Three Lions avait reçu une invitation du meilleur ami de Gianni Infantino.

« Le golf de Trump est très bon »

« Nous avons joué ensemble, racontait Kane en conférence de presse à côté d’un Thomas Tuchel hilare . C’était une expérience assez surréaliste, rien que le fait de le rencontrer et de jouer au golf avec lui. » Le capitaine anglais a même salué le niveau de golf de Trump, meilleur avec un club dans les mains qu’avec une balle dans les pieds : « Son golf est très bon. Je peux jouer aussi bien lui quand je suis dans un bon jour. » …

MBC pour SOFOOT.com