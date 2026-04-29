Mauvaise nouvelle pour Pierre Lees-Melou
Son coup de gueule n’aura servi à rien, ou presque. Expulsé très rapidement avec le Paris FC lors de la 31 e journée et la réception de Lille achevée par une victoire du Losc, Pierre Lees-Melou a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un match de suspension ferme .
Pierre Lees-Melou réagit à son carton rouge après Paris FC – Lille.#LeesMelou #CartonRouge #ParisFCLille #Ligue1 #Football pic.twitter.com/58UpcG057Y…
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