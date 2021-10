Une grippe saisonnière précoce et particulièrement sévère en Europe

Si l'adoption massive des gestes barrières se présente comme un frein au Covid-19 comme à l'ensemble des virus d'hiver, l'arrivée de la grippe saisonnière ne doit néanmois pas être prise à la légère. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), cité par nos confrères de La Dépêche, en cette fin octobre, on observe cette année une circulation particulièrement précoce de la grippe sur le territoire européen.

Le nombre de cas est encore faible en Europe, mais « des indications montrent que la circulation de la grippe est supérieure au seuil saisonnier en Croatie, ce qui est inhabituellement précoce », indique l'ECDC. Mais à cette précocité s'ajoute un autre élément quelque peu inquiétant : une souche plus résistante au vaccin.

« La principale souche signalée au cours du dernier mois, la souche A(H3N2), qui affecte de manière disproportionnée les personnes âgées, est associée à une efficacité moindre du vaccin, souligne le Centre. C’est un signe que la prochaine saison grippale pourrait être sévère. » Alors que l'on craint une nouvelle augmentation des cas de Covid, cette nouvelle pourrait avoir de lourdes conséquences pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles et peser sur des systèmes de santé déjà en difficulté.

La grippe réduite par les mesures anticovid l'an dernier

Ce possible retour vif de la grippe s'inscrit dans une tendance

