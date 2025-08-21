Une "grève massive" le 10 Septembre ? SUD-Rail rejoint l'appel à "tout bloquer", la CGT temporise

Plusieurs collectifs citoyens, rejoints par des syndicats, ont appelé à la mobilisation, notamment en protestation contre le plan d'économies annoncé par le gouvernement.

Le troisième syndicat de cheminots SUD-Rail a appelé jeudi 21 août à faire "grève massivement" le 10 septembre, journée de mobilisation contre les mesures d'économies du gouvernement, quand la CGT-Cheminots et l'Unsa-Ferroviaire ont indiqué que leur décision de rejoindre le mouvement sera prise ces prochaines semaines. "10 septembre: on bloque tout dans le ferroviaire", a prévenu SUD-Rail dans un communiqué, appelant à faire "grève massivement" contre ce qu'il a qualifié de "régression sociale" après les "annonces du Premier ministre" le 15 juillet.

Les jours fériés, symbole de la colère

Plusieurs collectifs citoyens, rejoints par des syndicats et soutenus par des partis de gauche ont appelé à "tout bloquer" en France le 10 septembre en réaction aux près de 44 milliards d'euros d'économie voulues par François Bayrou dans le budget 2026.

"La suppression des deux jours fériés" envisagée "est le symbole du mépris que nous porte le gouvernement Bayrou", a par exemple argumenté SUD-Rail. Concernant le secteur ferroviaire, "le ministre des Transports (...) a déjà donné le ton de cette rigueur budgétaire (...) alors qu'il est indispensable d'augmenter au minimum le budget de l'Etat de 1,5 milliard (d'euros) pour le réseau ferré", a estimé le syndicat.

Du côté de la CGT-Cheminots, premier syndicat en termes de représentativité, "le débat" sur une possible grève aura lieu "la semaine prochaine", mais "aucune décision n'est prise pour le moment", a déclaré le secrétaire général Thierry Nier. Rien n'a été décidé non plus du côté de l'UNSA-Ferroviaire, le deuxième syndicat des cheminots, a indiqué le secrétaire général Fabrice Charrière, qui renvoie "au 1er septembre" la décision de faire grève ou non. Jointe, la SNCF n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat.