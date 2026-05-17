Une grande première depuis 47 ans pour Benfica

Ne pas perdre c’est pas gagner. Vainqueur sur la pelouse d’Estoril (1-3) samedi soir pour le compte de la 34 e et dernière journée de championnat, Benfica a donc achevé la saison invaincu . Vingt-trois victoires, onze nuls… mais aucun titre à l’arrivée puisque les Benfiquistes ne terminent qu’à la troisième place, à huit points de Porto et deux du Sporting (deux défaites chacun).

Benfica, 47 ans après

Une situation extrêmement rare puisqu’elle ne s’était produit qu’à deux reprises jusqu’ici dans les sept ligues européennes majeures (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie et Liga Portugal). Lors de la saison 1978-1979, Pérouse avait ainsi été devancé par l’AC Milan en Italie , tandis que… Benfica avait déjà échoué à remporter le titre au Portugal dans une configuration similaire la saison précédente.…

TB pour SOFOOT.com