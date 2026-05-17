Habib Beye croit au destin avant de retrouver Rennes

Les signes sont partout. Passé du banc rennais à celui de l’OM au mois de février, Habib Beye s’apprête à conclure la saison face à son ancien club , ce dimanche soir. « Je crois beaucoup au destin, à ces signes du destin. On a tous nos croyances. J’ai vécu mon premier match d’entraîneur de Rennes face à Strasbourg, l’équipe où j’ai commencé en pro , s’est-il souvenu en conférence de presse avant ce choc décisif dans la course à l’Europe. Là encore, il y a un signe. Espérons que ce signe soit positif dimanche soir, mais je ne doute pas que nous allons vivre une belle soirée de football. »

Beye « pas dans une logique de revanche »

Au-delà du clin d’oeil pour leur entraîneur, ce match revêt une importance toute particulière pour les Phocéens, qui peuvent encore décrocher une cinquième place synonyme de qualification en Ligue Europa . Et sauver (un peu) la face. « Je ne suis pas dans une logique de revanche, j’ai eu mon histoire au Stade Rennais, j’ai mon histoire à l’OM. Il faut que je puisse finir l’histoire de cette saison par une belle sortie, pour faire en sorte que les gens qui aiment l’OM puissent assister à un très beau match entre deux belles équipes avec un objectif élevé , a poursuivi Beye. J’ai la volonté de laisser Marseille en Coupe d’Europe. Il n’y a pas de revanche, de regrets. » …

TB pour SOFOOT.com