Une fuite d'eau au Louvre endommage des ouvrages du département des antiquités

Plusieurs centaines d'ouvrages dans la bibliothèque du département antiquités égyptiennes du Louvre ont été endommagés par une fuite d'eau le mois dernier, a annoncé dimanche l'administrateur général adjoint du musée, confirmant une information du site internet spécialisé La Tribune de l'Art.

"Le dégât concerne actuellement un volume entre 300 et 400 ouvrages, nous sommes en train de faire le décompte complet", a dit Francis Steinbock sur BFMTV, ajoutant qu'un travail de séchage page par page, à l'aide notamment de papier buvard, était en cours.

"Ce sont ce qu'on appelle des périodiques, des usuels, des revues d'archéologie (...), ce sont donc des ouvrages importants (...) mais nous ne sommes absolument pas sur des ouvrages précieux qui seraient perdus", a-t-il ajouté.

La canalisation à l'origine de la fuite, qui aurait dû rester fermée, fait partie d'un système qui doit être remplacé dans son intégralité, a poursuivi Francis Steinbock.

La réputation du musée du Louvre a déjà été ternie en novembre par un spectaculaire vol commis en plein jour lorsque des bijoux d'une valeur évaluée à 88 millions d'euros ont été dérobés.

Ce cambriolage a suscité un vif débat en France sur les failles de sécurité du musée le plus visité au monde. Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, mais le butin n'a pas été retrouvé. nL8N3WI126

(Dominique Vidalon, version française Gilles Guillaume)