Une frégate iranienne coulée par un sous-marin américain au large du Sri Lanka

(Actualisé avec déclarations du Pentagone, autorités sri-lankaises)

par Uditha Jayasinghe, Idrees Ali et Phil Stewart

Un sous-marin américain a coulé mercredi un navire de guerre iranien au large de la côte sud du Sri Lanka, tuant au moins 87 marins, a déclaré le chef du Pentagone, marquant sa volonté de traquer la marine de Téhéran jusqu'à des centaines de kilomètres du front ouvert au Moyen-Orient par les frappes israélo-américaines du week-end dernier.

Selon le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, c'est la première fois que la marine américaine coule un navire ennemi à l'aide d'une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le bâtiment, identifié par les autorités sri-lankaises comme la frégate IRIS Dena, retournait en Iran après avoir mouillé dans un port de l'est de l'Inde.

"Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se croyait à l'abri dans les eaux internationales", a déclaré Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone. "Au lieu de quoi il a été coulé par une torpille. Mort silencieuse."

Les hôpitaux du port de Galle, au Sri Lanka, ont déclaré que 87 corps avaient été repêchés par les secours militaires alertés par un appel de détresse matinal.

Trente-deux personnes ont pu être secourues et hospitalisées et une soixantaine d'autres étaient portées disparues, l'équipage de la frégate étant estimé à environ 180 marins, ont précisé les autorités de Colombo.

Le Pentagone a diffusé sur X une vidéo censée montrer l'attaque. On y voit la partie arrière de la frégate touchée et détruite par une gigantesque explosion qui la soulève dans les airs. La date de la vidéo n'a pu être vérifiée mais le type de la frégate correspond à celui de la Dena.

La navire iranien avait pris part à des manoeuvres navales organisées du 18 au 25 février par l'Inde dans le golfe du Bengale.

Le porte-parole de la marine sri-lankaise, le commandant Buddhika Sampath, a déclaré que les secours dépêchés sur les lieux du naufrage n'y avaient découvert qu'une nappe de pétrole puis des personnes qui flottaient.

Le commandant du navire et plusieurs officiers figurent parmi les rescapés, ont déclaré deux sources sri-lankaises.

