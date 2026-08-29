Une frappe russe sur un entrepôt près de Kyiv provoque une explosion, faisant 37 morts

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions et contexte)

Une frappe aérienne russe sur un entrepôt dans la région de Kyiv, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, a provoqué une explosion et fait au moins 37 morts, ont indiqué samedi les autorités ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky à demander des comptes après cette explosion survenue dans un entrepôt, dont le bilan est l'un des plus lourds de ces derniers mois et qui semble être le deuxième incident de ce type en deux mois.

"Ceux qui ont laissé cela se produire doivent répondre de leurs décisions", a-t-il écrit sur le réseau social X, ajoutant que des poursuites pénales avaient déjà été ouvertes pour négligence officielle.

"La réglementation est en vigueur : les munitions ne peuvent être stockées à proximité des habitations ou d'autres zones résidentielles. Les conclusions qui s'imposent seront certainement tirées", a-t-il ajouté.

Des dizaines de personnes ont été blessées et plus de 370 personnes ont été évacuées de la zone de la frappe dans le village de Myla, a déploré le chef de l'Etat ukrainien.

Les infrastructures avoisinantes ont subi des "dégâts importants", a-t-il ajouté, notamment des bâtiments résidentiels et un établissement de soins pour personnes âgées.

La Russie a intensifié son offensive aérienne contre l'Ukraine, utilisant davantage de missiles balistiques et de drones à réaction difficiles à abattre.

Neuf autres régions ukrainiennes ont été visées par des frappes nocturnes menées par la Russie, selon Volodimir Zelensky, notant que la capitale est soumise à des attaques "quasi ininterrompues" de drones à grande vitesse.

Des sirènes ont retenti toute la matinée, pour le troisième jour consécutif, l'armée de l'air ukrainienne mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones approchant de la capitale.

Le chef de l'administration de la région de Kyiv, Tymur Tkachenko, a déclaré qu'une jeune fille de 14 ans avait été tuée samedi lors d'une frappe de drones dans le district de Boryspil. A Kyiv, une fillette de deux ans a été tuée par un drone abattu, a dit pour sa part samedi le maire de la ville, Vitali Klitschko.

Les frappes survenues jeudi et vendredi à Kyiv et dans ses environs ont endommagé des entrepôts et des habitations. Certains responsables ukrainiens présentent cette offensive russe comme une campagne visant à "paralyser" la ville.

La récente explosion fait suite à un incident similaire survenu le mois dernier à Vyshneve, une ville de la région de Kyiv, où 10 personnes avaient été tuées et des centaines de maisons endommagées après qu'une frappe a déclenché des explosions secondaires.

"En cette cinquième année de guerre totale, nous n'avons pas le droit de permettre la répétition de tragédies comme celle qui s'est produite à Vyshneve, et celle survenue dans le district de Boutcha", a écrit sur Telegram le Premier ministre Sergii Koretskyi, qui s'est rendu sur le lieu de l'explosion de vendredi.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)