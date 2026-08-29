Une frappe russe sur un entrepôt près de Kyiv provoque une explosion, faisant 27 morts

(Actualisé avec précisions et contexte)
Une frappe aérienne russe sur un entrepôt dans la région de Kyiv, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, a provoqué une explosion et fait au moins 27 morts, a déclaré le chef de l'administration régionale Tymur Tkachenko.
Dans un message publié sur la messagerie Telegram, il a ajouté que 42 personnes avaient également été blessées et que plus de 380 personnes étaient en cours d'évacuation de la zone touchée par les frappes, à Boutcha, localité à 25 km au nord de Kyiv, la capitale.
Le président ukrainien Volodimir Zelensky à demander des comptes aux responsables locaux.
"Ceux qui ont laissé cela se produire doivent répondre de leurs décisions", a-t-il écrit sur le réseau social X, ajoutant que des poursuites pénales avaient déjà été ouvertes pour négligence officielle.
"La réglementation est en vigueur : les munitions ne peuvent être stockées à proximité des habitations ou d'autres zones résidentielles. Les conclusions qui s'imposent seront certainement tirées", a-t-il ajouté.
Tymur Tkachenko a déclaré que le nombre de morts pourrait encore augmenter.
(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)
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