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Une frappe russe sur un entrepôt près de Kyiv provoque une explosion, faisant 27 morts
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 11:51
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(Actualisé avec précisions et contexte)

Une frappe aérienne russe sur un entrepôt dans la région de Kyiv, survenue dans la nuit de vendredi à samedi, a provoqué une explosion et fait au moins 27 morts, a déclaré le chef de l'administration régionale Tymur Tkachenko.

Dans un message publié sur la messagerie Telegram, il a ajouté que 42 personnes avaient également été blessées et que plus de 380 personnes étaient en cours d'évacuation de la zone touchée par les frappes, à Boutcha, localité à 25 km au nord de Kyiv, la capitale.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky à demander des comptes aux responsables locaux.

"Ceux qui ont laissé cela se produire doivent répondre de leurs décisions", a-t-il écrit sur le réseau social X, ajoutant que des poursuites pénales avaient déjà été ouvertes pour négligence officielle.

"La réglementation est en vigueur : les munitions ne peuvent être stockées à proximité des habitations ou d'autres zones résidentielles. Les conclusions qui s'imposent seront certainement tirées", a-t-il ajouté.

Tymur Tkachenko a déclaré que le nombre de morts pourrait encore augmenter.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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