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Une frappe russe fait un mort à Kherson, dans le sud de l'Ukraine - gouverneur
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 09:41

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Une frappe aérienne russe sur la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine a fait un mort et 19 blessés samedi, déclare le gouverneur local sur la messagerie Telegram.

La personne tuée était un ambulancier et un enfant figure parmi les blessés, a précisé Oleksandr Prokoudine.

Dans la région russe de Belgorod, une femme a été tuée lors d'attaques de drones ukrainiens, rapporte l'agence Tass citant les secours.

(Pavel Polityuk et bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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