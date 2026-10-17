Une frappe russe fait un mort à Kherson, dans le sud de l'Ukraine - gouverneur

Une frappe aérienne russe sur la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine a fait un mort et 19 blessés samedi, déclare le gouverneur local sur la messagerie Telegram.
La personne tuée était un ambulancier et un enfant figure parmi les blessés, a précisé Oleksandr Prokoudine.
Dans la région russe de Belgorod, une femme a été tuée lors d'attaques de drones ukrainiens, rapporte l'agence Tass citant les secours.
(Pavel Polityuk et bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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