Une frappe israélienne fait 11 morts dans le sud du Liban-ministère

Une frappe israélienne ayant visé la ville de Sidon, dans le sud du Liban, a fait 11 morts, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.
L'armée israélienne a dit avoir frappé des membres du Hamas qui opéraient un camp d'entraînement dans le camp de réfugiés surpeuplé de Ain el-Hilweh, situé à proximité de Sidon.
(Laila Bassam, Jaidaa Taha et Muhammad Al Gebaly, version française Camille Raynaud)
