Une frappe de drone a provoqué un incendie sur une centrale nucléaire, selon Abou Dhabi

Les autorités des Emirats arabes unis ont répondu à un début d'incendie causé par une frappe de drone sur un générateur électrique situé à l'extérieur de l'enceinte de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d'Al Dhafra, a rapporté dimanche le bureau des médias d'Abou Dhabi dans un communiqué.

Aucune victime n'a été rapportée, selon l'Autorité fédérale de la régulation nucléaire qui a également rassuré sur les niveaux radiologiques, confirmant que les systèmes essentiels de la centrale nucléaire opéraient normalement.

Le communiqué ne pointe pas de responsabilité mais les Emirats arabes unis ont fait face à plusieurs attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit entre l'Iran d'une part et les Etats-Unis et Israël d'autre part.

Certaines de ces attaques originaires d'Iran ont visé des infrastructures maritimes et énergétiques, selon les autorités émiraties.

(Reportage de Tala Ramadan; version française Zhifan Liu)