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Une frappe de drone a provoqué un incendie sur une centrale nucléaire, selon Abou Dhabi
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 14:46

(Actualisé avec déclaration de l'AIEA)

Les autorités des Emirats arabes unis ont répondu à un début d'incendie causé par une frappe de drone sur un générateur électrique situé à l'extérieur de l'enceinte de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d'Al Dhafra, a rapporté dimanche le bureau des médias d'Abou Dhabi dans un communiqué.

Aucune victime n'a été rapportée, selon l'Autorité fédérale de la régulation nucléaire qui a également rassuré sur les niveaux radiologiques, confirmant que les systèmes essentiels de la centrale nucléaire opéraient normalement.

Le communiqué ne pointe pas de responsabilité mais les Emirats arabes unis ont fait face à plusieurs attaques de missiles et de drones depuis le début du conflit entre l'Iran d'une part et les Etats-Unis et Israël d'autre part.

Certaines de ces attaques originaires d'Iran ont visé des infrastructures maritimes et énergétiques, selon les autorités émiraties.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a rapporté que les Emirats arabes unis avaient assuré que les niveaux de radiation de la centrale nucléaire restaient normaux à la suite de l'incident.

"L'AIEA suit avec attention la situation et est en contact constant avec les autorités des Emirats arabes unis et se tient prête à fournir de l'assistance si besoin", a déclaré l'agence onusienne.

(Reportage de Tala Ramadan; version française Zhifan Liu)

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