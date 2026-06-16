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Une France en mode diesel croque le Sénégal
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 23:07

Une France en mode diesel croque le Sénégal

Une France en mode diesel croque le Sénégal

Après une première période abominable, l'équipe de France a changé de visage pour réussir son entrée en matière contre le Sénégal (3-1), dans le New Jersey. Kylian Mbappé a lancé sa Coupe du monde en dépassant Olivier Giroud (et Just Fontaine) et les Bleus se rapprochent déjà des seizièmes de finale.

France 3-1 Sénégal

Buts : Mbappé (66 e et 90 e +6) et Barcola (82 e ) pour la France // Mbaye (90 e +5) pour le Sénégal

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

Par Théo Denmat, au Metflife Stadium (New-York) pour SOFOOT.com

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