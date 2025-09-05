Une force occidentale en Ukraine serait une cible légitime pour Moscou, prévient Poutine

(Actualisé avec précisions, citations et contexte)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que toute troupe occidentale déployée en Ukraine serait une cible légitime pour Moscou après l'annonce par le président Emmanuel Macron d'une possible "force de réassurance" pour l'Ukraine.

Le chef du Kremlin s'exprimait à l'occasion d'un forum économique à Vladivostok au lendemain d'une réunion de la "coalition des volontaires" à Paris, à l'issue de laquelle le président français a déclaré que 26 pays s'étaient engagés à fournir des garanties de sécurité d'après-guerre à l'Ukraine, y compris une force internationale sur terre, sur mer et dans les airs.

Vladimir Poutine soutient de longue date que l'une des raisons pour lesquelles la Russie est entrée en guerre en Ukraine était d'empêcher Kyiv de devenir membre de l'Otan et que l'organisation puisse déployer ses forces dans le pays.

"Par conséquent, si des troupes se déploient là-bas, surtout maintenant, lors d'opérations militaires, nous partons du fait que ce seront des cibles légitimes de destruction", a déclaré Vladimir Poutine.

"Et si des décisions sont prises qui mènent à la paix, à une paix à long terme, alors je ne vois tout simplement aucun sens à leur présence sur le territoire de l'Ukraine, point final", a-t-il insisté.

Le président russe a également dit dans cette ville de l'Extrême-Orient russe être prêt à un sommet avec l'Ukraine qui devra se tenir à Moscou, assurant garantir la sécurité des responsables ukrainiens.

Il a par ailleurs souligné que la Russie était ouverte à une coopération avec les Etats-Unis en Alaska, mais qu'une décision politique de Washington était nécessaire pour reprendre les relations économiques entre les deux pays.

Les Etats-Unis disposent d'importantes ressources en Alaska, tandis que la Russie possède des technologies efficaces pour une exploitation du pétrole et du gaz dans la région, a expliqué Vladimir Poutine.

