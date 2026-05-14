Une finale se jouera pour le titre de champion d'Écosse

Une finale se jouera pour le titre de champion d'Écosse

Suspense total en Écosse. Au coude-à-coude dans le groupe de phase finale de la D1 écossaise, le Heart of Midlothian et le Celtic Glasgow sont tous deux repartis avec les trois points ce mercredi soir. Les Hearts, premiers, l’ont emporté 3-0 à domicile contre Falkirk.

Dans le même temps, le Celtic, deuxième, est allé chercher la victoire au bout du bout du temps additionnel (un péno de l’oublié Kelechi Iheanacho) pour rester à l’affût d’un cinquième titre national d’affilée. Tout se jouera à la 38 e et dernière journée ce samedi lors de… Celtic-Hearts, à Celtic Park ! …

TJ pour SOFOOT.com