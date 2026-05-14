Le Slavia Prague (enfin) sacré champion de Tchéquie !

La (vraie) fête peut commencer. Quelques jours après avoir vu leurs supporters gâcher la fête lors du derby contre le Sparta, les joueurs du Slavia Prague peuvent enfin savourer leur titre de champion de Tchéquie . Le neuvième de leur histoire, le second d’affilée. Pour cela, les coéquipiers de l’ancien Clermontois Muhammed Cham ont gagné à domicile contre Jablonec (5-1), et ont donc sécurisé leur trophée à deux journées de la fin.

Tout aussi festive, l’ambiance était plus mesurée à la Fortuna Arena, du moins en termes de pyrotechnie. Les impressionnants débordements du derby de dimanche dernier ont coûté très cher au club : une défaite par forfait et une amende de 400 000 euros par la fédé tchèque, soit le plus haut montant imposé par cette dernière. De quoi légèrement gâcher la fête finale, même si l’essentiel est là : le Slavia pourra disputer une deuxième phase de ligue de C1 d’affilée.…

TJ pour SOFOOT.com