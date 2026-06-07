Une femme, Han Seongsook, nommée Première ministre de Corée du Sud

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a nommé Han Seongsook, ministre des Petites et moyennes entreprises et des Start-ups, au poste de Première ministre, a annoncé dimanche la présidence.

Han devient la première femme choisie comme cheffe du gouvernement en Corée du Sud depuis 20 ans.

(Reportage de Hyunjoo Jin ; Version française Elizabeth Pineau)