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Une femme, Han Seongsook, nommée Première ministre de Corée du Sud
information fournie par Reuters•07/06/2026 à 08:26
Le président sud-coréen Lee Jae
Myung a nommé Han Seongsook, ministre des Petites et moyennes
entreprises et des Start-ups, au poste de Première ministre, a
annoncé dimanche la présidence.
Han devient la première femme choisie comme cheffe du
gouvernement en Corée du Sud depuis 20 ans.
(Reportage de Hyunjoo Jin ; Version française Elizabeth Pineau)
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA s'attend à ...
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