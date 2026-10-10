Une explosion entendue à l'aéroport de Ryad, des vols annulés

Une forte explosion a été entendue samedi à l'aéroport de la capitale saoudienne Ryad, ont indiqué un témoin et des sources informées de la situation, dans un contexte d'intensification des frappes de missiles contre le pays menées par les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien et l'autorité de l'aviation civile du royaume n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

L'aéroport international du roi Khaled a invité les passagers à contacter directement leurs compagnies aériennes et à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre sur place. Etihad Airways et Qatar Airways ont annulé plusieurs vols entre leurs hubs respectifs et Ryad, certaines annulations s'étendant jusqu'à lundi.

L'explosion de samedi fait suite à des attaques perpétrées contre l'aéroport de Ryad en début de semaine qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés, endommageant un avion de la compagnie Saudia et provoquant un énorme panache de fumée au-dessus des installations.

Ces attaques ont conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant la tenue à Ryad d'importantes conférences consacrées à l'énergie et à l'investissement.

(Reportage Timour Azhari, rédigé par Enas Alashray, version française Benjamin Mallet)