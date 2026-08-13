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Une explosion dans le port de Rotterdam fait un mort et plusieurs bléssés-police
information fournie par Reuters•13/08/2026 à 13:46
Une explosion dans le port
néerlandais de Rotterdam, dont la cause reste pour le moment
inconnue, a fait un mort et plusieurs bléssés, a déclaré jeudi
un porte-parole de la police locale.
Une enquête a été ouverte, a ajouté le porte-parole.
(Rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Etienne
Breban)
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information fournie par Boursorama avec AFP•13.08.2026•14:35•
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