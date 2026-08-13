Une explosion dans le port de Rotterdam fait un mort et plusieurs bléssés-police

Une explosion dans le port néerlandais de Rotterdam, dont la cause reste pour le moment inconnue, a fait un mort et plusieurs bléssés, a déclaré jeudi un porte-parole de la police locale.

Une enquête a été ouverte, a ajouté le porte-parole.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Etienne Breban)