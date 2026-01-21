Le joueur le plus nerveux d'Europe évolue en Championship
Milutin Osmajić n’en finit plus de se saborder. Ce lundi soir, lors de la défaite de Preston à Hull City (3-0), l’attaquant monténégrin a vu rouge… littéralement. En toute fin de match, il assène un coup de tête à John Lundstram, déclenchant une échauffourée générale et récoltant un carton rouge direct.
Verdict : une nouvelle suspension qui porte son total à 20 matchs manqués en deux saisons . Son coach Paul Heckingbottom n’a pas mâché ses mots sur la BBC : « Un manque de discipline totalement inacceptable. » …
MH pour SOFOOT.com
