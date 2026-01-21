 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le joueur le plus nerveux d'Europe évolue en Championship
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 16:48

Le joueur le plus nerveux d'Europe évolue en Championship

Le joueur le plus nerveux d'Europe évolue en Championship

Milutin Osmajić n’en finit plus de se saborder. Ce lundi soir, lors de la défaite de Preston à Hull City (3-0), l’attaquant monténégrin a vu rouge… littéralement. En toute fin de match, il assène un coup de tête à John Lundstram, déclenchant une échauffourée générale et récoltant un carton rouge direct.

Verdict : une nouvelle suspension qui porte son total à 20 matchs manqués en deux saisons . Son coach Paul Heckingbottom n’a pas mâché ses mots sur la BBC : « Un manque de discipline totalement inacceptable. »

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le beau geste des joueurs de Manchester City après leur défaite contre Bodø/Glimt
    Le beau geste des joueurs de Manchester City après leur défaite contre Bodø/Glimt
    information fournie par So Foot 21.01.2026 17:07 

    Un peu de chaleur après la douche glacée. Surpris par les Norvégiens de Bodø/Glimt (3-1) , Manchester City s’est montré dépassé , presque tétanisé de froid. Pour leurs supporters, le match a été plus que frustrant. De quoi donner des regrets aux 374 valeureux qui ... Lire la suite

  • L'OM va devoir se passer d'un cadre contre Liverpool
    L'OM va devoir se passer d'un cadre contre Liverpool
    information fournie par So Foot 21.01.2026 17:01 

    Un blessé de dernière minute. L’OM se serait bien passé d’une mauvaise nouvelle à quelques heures de recevoir Liverpool dans un match important pour se rapprocher de la qualification en barrages en Ligue des champions : ce mardi soir, Marseille va devoir faire ... Lire la suite

  • CAN-2025: les Lions acclamés à Dakar
    CAN-2025: les Lions acclamés à Dakar
    information fournie par AFP Video 21.01.2026 16:27 

    Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont achevé mardi soir une immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar.

  • Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique
    Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye offre plusieurs cadeaux aux champions d’Afrique
    information fournie par So Foot 21.01.2026 16:20 

    Toujours sur leur nuage. Reçus ce mardi par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye après leur victoire à la CAN face au Maroc, les coéquipiers de Sadio Mané ont été couverts de cadeaux par le chef de l’État. Des primes et 1 500 mètres carrés sur le littoral ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank