Une épidémie de virus du Nil occidental fait quatre morts en Macédoine du Nord

Quatre personnes sont décédées des suites de la fièvre du Nil occidental parmi les 38 cas testés positifs à ce jour cette année en Macédoine du Nord, dont trois au cours de la semaine écoulée, a indiqué mercredi le ministère de la Santé.

Ce virus, qui se transmet principalement à l'homme par les piqûres de moustiques, peut provoquer une maladie grave, voire mortelle, chez environ une personne sur 150 parmi celles qui sont infectées, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette annonce intervient alors que l'OMS a averti que les températures plus élevées offraient aux moustiques davantage de temps et d'espace pour propager le virus à travers l'Europe, le nombre de cas ayant augmenté cet été en Grèce et en Italie.

Le rapport du ministère indique que 28 hommes et 10 femmes ont été infectés, dont 33 étaient âgés de plus de 60 ans. Douze de ces cas ont été détectés la semaine dernière.

Tous les cas, dont la plupart se sont produits dans la région autour de la capitale Skopje, ont donné lieu à une hospitalisation, selon le rapport.

Le ministère a déclaré avoir intensifié ses efforts pour informer et protéger les populations des zones touchées par le virus, et prendre des mesures pour contrôler la prolifération des moustiques.

En Serbie voisine, jusqu'à six personnes auraient été infectées depuis le début de l'année, selon l'épidémiologiste Dragana Plavsa, citée par l'hebdomadaire NIN.

Lundi, un cas de contamination au virus du Nil occidental a été détecté au Pays-Bas, pour la première fois depuis 2020.

(Daria Sito-Sucic à Sarajevo, avec la contribution de Aleksandar Vasovic à Belgrade; version française Benoit Van Overstraeten)