Une enquête de la Fed révèle que les pressions sur les prix s'intensifient à mesure que les coûts des carburants augmentent

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 5, 8 à 9, 13, 15 à 18)

* Le "Beige Book" recense 21 mentions du coût élevé du gazole, contre deux auparavant

* Cinq districts de la Fed ont indiqué que les entreprises avaient réduit leurs effectifs en ne remplaçant pas les salariés partants ou en reportant les embauches

* Les difficultés du marché immobilier ont occupé une place prépondérante dans le rapport de la Fed

Le marché du travail américain est resté figé dans une situation caractérisée par un faible niveau d’embauche et de licenciements, tandis que l’inflation s’est intensifiée dans certaines régions du pays ces dernières semaines, a révélé mercredi un rapport de la Réserve fédérale, soulignant les enjeux alors que la banque centrale s’apprête à décider s’il convient de procéder à une deuxième hausse consécutive des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci.

Si les entreprises d’une grande partie du pays ont des perspectives positives, leurs "prévisions tendent à tabler sur une légère croissance, axée sur l’industrie manufacturière et alourdies par des incertitudes persistantes", a déclaré la Fed dans son dernier rapport "Beige Book", un recueil de données issues d’enquêtes et de commentaires d’entreprises compilés par ses 12 banques régionales afin de dresser un état des lieux de la situation économique.

Trois des districts de la Fed ont qualifié la croissance des prix de "robuste" et huit de "modérée", trois de ces huit précisant qu’elle "s’intensifiait". Avec 21 mentions du coût élevé du gazole — contre deux dans le précédent "Beige Book" et aucune dans les enquêtes menées juste avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février —, le rapport illustre bien les inquiétudes des économistes quant à la manière dont la flambée des coûts de cet intrant essentiel pour les entreprises menace d’élargir la portée de l’inflation.

"Des interlocuteurs de plusieurs districts ont également signalé une pression continue sur les prix exercée par d’autres matières premières, les droits de douane et les assurances", indique le rapport.

Mais comme l’a souligné la Fed de Dallas: "La hausse du prix du diesel s’est imposée comme le facteur le plus fréquemment cité à l’origine de la hausse des coûts, affectant les tarifs du fret, de l’agriculture et des compagnies aériennes, tout en provoquant une compression généralisée des marges dans de nombreux secteurs."

Cette enquête fait également office de baromètre des pressions économiques auxquelles sont confrontés les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront si le Parti républicain du président Donald Trump conservera le contrôle du Congrès.

Le coût de la vie est la principale préoccupation citée par les électeurs dans un récent sondage Reuters/Ipsos.

Plusieurs banques régionales de la Fed ont noté l’absence de licenciements massifs, mais cinq d’entre elles ont indiqué que les entreprises avaient réduit leurs effectifs en ne remplaçant pas les salariés partants ou en reportant les embauches. "Plusieurs districts ont noté que l’inflation a engendré une pression salariale supplémentaire sous la forme de demandes d’augmentation du coût de la vie de la part des particuliers, ainsi que des difficultés liées à la hausse des coûts des avantages sociaux", indique le rapport.

L’influence disruptive de l’IA sur le marché du travail était également mise en évidence dans le rapport. Une entreprise de services aux entreprises a déclaré à la Fed de Chicago que les gains de productivité liés à l’adoption de l’intelligence artificielle lui avaient permis de réduire ses effectifs par le biais de départs naturels. Une agence de recrutement a indiqué à la Fed de Dallas qu’elle avait embauché de nouveaux recruteurs pour aider à gérer son processus d’expansion de l’IA — citant l’exemple d’agents IA ayant mené plus de 180 heures d’entretiens en deux jours, ce qui nécessitait l’intervention de collaborateurs pour examiner les dossiers et prendre des décisions .

LES DIFFICULTÉS DU MARCHÉ IMMOBILIER

La Fed a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage pour le porter dans une fourchette de 3,75%-4,00% le mois dernier, et la plupart des décideurs ont indiqué qu’une nouvelle hausse serait probablement nécessaire cette année, mais sans doute pas avant décembre.

Les marchés financiers tablent sur une probabilité d’environ 37% d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 27 et 28 octobre, après que les données publiées mercredi ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 3,7% au cours des 12 mois jusqu’en septembre, un rythme bien plus rapide que l’objectif de 2% de la banque centrale et supérieur aux prévisions consensuelles des économistes interrogés par Reuters.

La hausse des prix de l’essence due à la guerre est en grande partie responsable de cette forte progression de l’IPC, tandis que la hausse rapide des prix des logiciels et des jouets témoigne également de l’impact de la demande liée à l’intelligence artificielle et de la hausse des droits de douane dans le cadre de la politique commerciale de Trump.

"Nous constatons une baisse générale des budgets de nos clients", a déclaré un traiteur à la Fed de Minneapolis. Un lieu de divertissement de Louisville a indiqué à la Fed de Saint-Louis qu’il enregistrait une baisse de la fréquentation mais que son chiffre d’affaires restait stable grâce à des hausses de prix antérieures, la demande pour les visites haut de gamme ayant diminué au profit des formules de milieu de gamme. Un distributeur du Mississippi a fait état de ventes soutenues, rappelant la situation d’avant la pandémie de COVID-19.

La hausse du coût du crédit immobilier pèse davantage sur de nombreux ménages américains. Le taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a atteint la semaine dernière 7,5%, son plus haut niveau depuis près de trois ans, a indiqué mercredi l’Association des banquiers hypothécaires.

Les difficultés du marché immobilier ont occupé une place prépondérante dans le rapport. "Les ventes de logements existants ont continué de reculer légèrement au cours de cette période", a indiqué la Fed de Philadelphie. "Nos interlocuteurs ont signalé que la hausse des taux hypothécaires en septembre avait encore ralenti l’activité sur le marché immobilier: les coûts d’emprunt plus élevés ont écarté les acheteurs potentiels du marché, tandis que l’offre de biens à vendre restait faible."

La Fed de New York a noté que la hausse des taux empêchait la mise sur le marché de logements, observant que "les taux hypothécaires étant à nouveau en hausse, le blocage des taux restait un obstacle majeur empêchant les propriétaires de déménager".

Les relations commerciales tendues de l’administration Trump avec le Canada, qui se sont nettement détériorées depuis la fin de l’été, ont également été citées comme un frein à l’activité manufacturière et touristique dans les districts de la Fed de Boston, New York, Minneapolis et San Francisco.

"Les interlocuteurs du secteur manufacturier ont généralement fait état d’impacts négatifs liés aux récents conflits commerciaux avec le Canada", a déclaré la Fed de Minneapolis. "Une boulangerie de la péninsule supérieure du Michigan a indiqué que, d’après ses ventes par carte bancaire, elle constatait une baisse de la fréquentation des touristes canadiens."

Les données du dernier "Beige Book" ont été recueillies au plus tard le 5 octobre.