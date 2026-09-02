Une enquête de la Fed révèle que l'activité économique a légèrement progressé et que les prix ont augmenté modérément ces dernières semaines

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(Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 12 à 18)

* Le rapport de la Fed fait état d'une hausse légère à modérée de l'emploi dans sept districts, et d'une stagnation dans cinq

* La banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de juillet

* Les responsables de la politique monétaire se réuniront à nouveau les 15 et 16 septembre

L'activité économique américaine a connu une croissance modeste, l'emploi a légèrement augmenté et les prix ont connu une hausse modérée ces dernières semaines, selon un rapport publié mercredi par la Réserve fédérale. Les responsables de la banque centrale tiendront compte de ces informations, ainsi que des données économiques « concrètes », pour déterminer s'il convient de relever les taux d'intérêt lors de leur réunion des 15 et 16 septembre.

« Les perspectives générales pour les mois à venir étaient positives, mais les sentiments étaient mitigés d’un secteur à l’autre, les interlocuteurs faisant état d’une incertitude accrue concernant les effets de la hausse des prix de l’énergie, des mesures politiques et des conflits internationaux », a déclaré la Fed dans son dernier rapport « Beige Book », qui rassemble des données économiques qualitatives provenant de l’ensemble de ses 12 banques régionales afin de fournir aux décideurs politiques une lecture en temps réel de la situation actuelle.

Le rythme de la hausse des prix a ralenti dans trois des douze districts de la Fed, s’est accéléré dans un seul et est resté inchangé dans huit d’entre eux, indique le rapport. « Les interlocuteurs en contact direct avec les consommateurs dans quelques districts ont noté que la sensibilité accrue des clients aux prix limitait leur capacité à répercuter les hausses des prix des intrants. »

Lors de sa réunion de fin juillet, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50%-3,75% , où il se situe depuis décembre. Cinq des 19 responsables de la banque centrale ont déclaré qu’ils estimaient qu’une hausse des taux se faisait attendre depuis longtemps, et plusieurs autres ont indiqué qu’ils auraient besoin de constater une nouvelle amélioration de l’inflation pour continuer à soutenir le maintien des taux inchangés.

Les anticipations d'une hausse des taux ce mois-ci sont fortes après que le président de la Fed, Kevin Warsh , a déclaré la semaine dernière que son « attention principale » se portait sur l'inflation et a laissé entendre qu'il serait ouvert à une hausse des taux si les données ne lui donnaient pas l'assurance que l'inflation sous-jacente se dirigeait vers l'objectif de 2% de la banque centrale « clairement et à un rythme suffisant ».

L’inflation, mesurée selon l’indicateur de référence de la Fed – la variation sur 12 mois de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles –, se situe au-dessus de l’objectif depuis environ cinq ans et demi. M. Warsh a déclaré que les deux derniers chiffres mensuels, meilleurs que prévu, ne laissaient pas présager d’une amélioration significative de la tendance. Dans le même temps, il n’a donné aucune indication laissant penser que sa patience s’épuisait nécessairement, ce qui incite les investisseurs à prêter une attention particulière à toute allusion des autres décideurs politiques concernant leur point de vue.

« Je pense que nous devons simplement continuer à surveiller » les données, a déclaré mercredi le président de la Fed de New York, John Williams, à CNBC.

Les marchés financiers tablent sur une probabilité d’environ 65% d’une hausse des taux ce mois-ci et de 35% d’un maintien inchangé, ce qui reflète une incertitude inhabituellement élevée à l’approche d’une réunion.

Il n’est pas certain que le dernier rapport du « Beige Book » fasse pencher la balance, notamment compte tenu de la situation instable au Moyen-Orient, où les nouvelles hostilités entre les États-Unis et l’Iran ont fait grimper le prix du pétrole, menaçant d’annuler tout récent allègement des pressions sur les prix lié à la hausse des prix de l’essence.

« Les pressions sur les prix des intrants ont été particulièrement élevées dans les secteurs de l'industrie manufacturière et de la construction dans plusieurs districts, avec des signalements généralisés de hausses de prix dans les domaines de l'énergie, des transports et des matières premières, en particulier les métaux et les produits pétrochimiques », indique le rapport de la Fed. Plusieurs districts ont continué à faire état d'impacts liés aux droits de douane, ajoute le rapport, et les entreprises ont signalé des pressions « significatives » sur les coûts des soins de santé et des assurances.

Les données figurant dans le rapport ont été recueillies au plus tard le 24 août.

INQUIÉTUDES LIÉES À L’INFLATION

L’inquiétude face à l’inflation était palpable, même si elle ne semblait pas plus marquée que dans le rapport précédent, publié mi-juillet.

« Les interlocuteurs de tous les secteurs ont fait état d’une incertitude accrue et de risques à la hausse concernant l’inflation, liés aux prix élevés de l’énergie et à d’éventuels nouveaux droits de douane », a indiqué la Fed de Boston. « De nombreux interlocuteurs ont cité les coûts élevés de l’énergie comme un poids sur le budget des ménages et se sont dits inquiets que ces répercussions puissent s’intensifier pendant la saison de chauffage si le conflit au Moyen-Orient restait sans solution. »

Le dernier rapport mentionnait l’inflation à 17 reprises, contre 18 dans le rapport précédent.

Les observations faisant état d’une faiblesse du marché immobilier étaient nombreuses. « Un distributeur spécialisé dans les fenêtres a noté que les ventes avaient ralenti, les consommateurs hésitant à investir dans leur logement dans un contexte d’inflation et de hausse des taux hypothécaires », a rapporté la Fed de New York. « Un interlocuteur de l’ouest du Tennessee a décrit le marché immobilier comme passant d’une situation stable à une situation de ralentissement, avec des stocks en augmentation et des logements restant plus longtemps sur le marché », a rapporté la Fed de Saint-Louis.

Dans le même temps, peu d’éléments laissaient penser que la croissance des salaires jouait un rôle majeur dans la hausse de l’inflation, bien que certains districts aient signalé des poches de pression dans des secteurs spécifiques tels que la construction et l’industrie manufacturière, où la croissance s’est également avérée forte.

En revanche, un interlocuteur du secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration dans le district de la Fed de San Francisco a noté que l’assouplissement des conditions du marché du travail et la moindre concurrence pour recruter des travailleurs avaient conduit à une hausse salariale « plus modérée », et une entreprise de services du district de la Fed de Cleveland a réduit de 10% les salaires de ses cadres supérieurs dans le cadre de mesures plus larges de réduction des coûts.

Il convient de noter que l’impact de l’intelligence artificielle a de nouveau occupé le devant de la scène, les districts faisant état d’« effets à la fois positifs et négatifs » sur la demande de main-d’œuvre. De nombreux districts ont également signalé une hausse de la demande de commandes liées aux centres de données et aux dépenses de défense.