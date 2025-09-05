Une élève a obtenu le bac à 9 ans, un record selon le ministère de l'Education

Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de neuf ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo.

Cette élève, qui a passé l'examen à Paris en candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie, a été diplômée au rattrapage, donc sans mention. "Le précédent plus jeune bachelier qui avait moins de 12 ans, c'était en 1989", à l'âge de 11 ans, a ajouté à l'AFP le ministère, sans plus de détails.

Un organisme de formation, Isoset, assure dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce, Hugo Sbai, diplômé à 12 ans en 2012.

Interrogé par l'AFP, Hugo Sbai a précisé que la jeune bachelière, de nationalité grenadienne, avait suivi sa scolarité à Dubaï dans une école internationale et n'était pas francophone au départ.

Elle a commencé à apprendre le français à six ans et à suivre des cours avec des professeurs dans toute les matières "au fur et à mesure de sa compréhension", a-t-il précisé, soulignant qu'"elle a un QI (quotient intellectuel) normal".

"Elle a progressé petit à petit, jusqu'au moment où elle nous a dit qu'elle voulait passer le bac", a-t-il ajouté.

Cette lauréate hors normes, qui a obtenu un diplôme que la très grande majorité des Français décroche à 17 ou 18 ans, a désormais décidé de suivre des études supérieures car "elle veut continuer à apprendre de nouvelles choses", a indiqué Hugo Sbai. Elle va entamer cette année un double cursus d'informatique et de droit dans deux universités, en France et à l'étranger, tout en continuant à vivre à Dubaï, a-t-il poursuivi.

Pour le bac, le record de précocité était détenu jusqu'ici par Arthur Ramiandrisoa qui avait eu l'examen à 11 ans et 11 mois en 1989. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école, ses parents avaient assuré son éducation à domicile selon une méthode que son père avait décrite dans un livre comme "La Méthode Arthur".

Cette année, le bac avait enregistré l'inscription d'un ou une candidate encore plus jeune, âgé(e) de huit ans, mais il ou elle ne s'est finalement pas présenté(e) aux examens.