Une députée Renaissance pose la question de l'attribution des aides aux entreprises en fonction des salaires de leurs employés

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Faut-il conditionner les aides aux entreprises à de "bonnes pratiques" en matière de salaires ? La députée Renaissance Astrid Panosyan-Bouvet a proposé mardi 5 septembre d'ouvrir le débat.

Autrice d'une tribune dans Le Monde , la députée de Paris a salué "la proposition" d'Emmanuel Macron d'"une convention sociale sur les bas salaires". Selon son entourage, le chef de l'État a validé l'idée d'une conférence "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum" lors d'une réunion avec les chefs de partis le 30 août.

"Ce sont bien les salaires qui sont la clé de voûte de la reconnaissance du travail et de la capacité à se projeter", estime la députée, membre de la commission des Affaires sociales. L'élue de Paris, qui a fait partie des fondateurs du mouvement macroniste "En Marche" en 2016, appelle notamment à "mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu'elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales".

"Big data"

"Il nous est souvent répondu qu'il est compliqué de distinguer les entreprises vertueuses au sein même d'une branche. Mais à l'heure du 'big data' et de l'intelligence artificielle , nous devrions quand même pouvoir surmonter ces complexités", argue Astrid Panosyan-Bouvet.

Elle appelle également à "examiner l'impact d' une baisse de cotisations salariales pour les petits salaires , et non plus seulement des exonérations de cotisations patronales".

La députée veut également "rendre la prévoyance complémentaire (...) obligatoire pour tous et pas simplement pour les cadres".

Elle appelle enfin à la création d'un groupe transpartisan à l'Assemblée sur le travail, sur le modèle de celui sur les déserts médicaux lancé lors de la dernière session par le socialiste Guillaume Garot. "J'ai commencé à sonder des députés autour de moi et il y a des marques d'intérêt", affirme la députée contactée par l' AFP .