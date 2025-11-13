Une délégation du FMI bientôt en Ukraine, avec la corruption en ligne de mire

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) est attendue prochainement en Ukraine pour discuter de ses besoins financiers et d'un possible nouveau programme de prêts, à l'heure où la présidence de Volodimir Zelensky est ébranlée par un scandale de corruption.

En annonçant cette mission - sans en préciser la date - lors d'un briefing avec des journalistes, la porte-parole du FMI a souligné que le pays, en proie à une guerre destructrice depuis plus de trois ans, avait besoin d'une "architecture anti-corruption robuste".

"Nous le disons depuis un moment, l'Ukraine a besoin d'une architecture anti-corruption robuste pour garantir des règles du jeu équitables, sauvegarder les ressources publiques, améliorer le climat des affaires et attirer les investissements", a déclaré Julie Kozack.

Les émissaires du FMI, a-t-elle précisé, se concentreront sur la stabilité macroéconomique de l'Ukraine et la soutenabilité de sa dette, et la nécessité de réformes pour renforcer la gouvernance nationale et la lutte contre la corruption.

La Première ministre ukrainienne, Ioula Svyrydenko, a annoncé jeudi un audit de toutes les compagnies nationales du pays à la suite de la mise au jour d'un scandale de corruption portant sur quelque 100 millions de dollars de pots-de-vin dans le secteur énergétique.

L'affaire, qui ébranle l'autorité de la présidence, a conduit mercredi à la démission des ministres de l'Energie et de la Justice.

La population ukrainienne, harassée par le conflit avec la Russie et les coupures de courant quasi quotidiennes, demande des comptes à ses dirigeants.

Cinq suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête, qui touche les plus hautes sphères du pouvoir, et deux sont activement recherchés, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

